Der Rückzug von Anthropic bei seinem geheimnisvollen KI-Modell ist wohl auf zu wenig Rechenpower zurückzuführen. Vom KI-Hype profitiert Depot-2030-Highflyer Nvidia aber auch Amazon rückt ins Rampenlicht.Zu gefährlich oder einfach nur schlecht geplant? Anthropic meldete jüngst, Fähigkeiten, in einem neuen Frontier-Modell beobachtet zu haben, welche die Cybersicherheit grundlegend verändern könnten. Hammer-Aussage: "KI-Modelle haben ein Niveau im Programmieren erreicht, auf dem sie beim Auffinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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