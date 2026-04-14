Chur - Die Regierung verabschiedet das Pilotprojekt «KITAplus Graubünden». Dieses Programm schafft Rahmenbedingungen, damit Kinder mit Behinderung reguläre Betreuungsangebote besuchen können. «KITAplus Graubünden» orientiert sich am Programm «KITAplus» der Stiftung Kifa, das auf eine enge Begleitung des Betreuungsteams in Zusammenhang mit pädagogischen Fragen zur Integration von Kindern mit Behinderung setzt. Das Programm «KITAplus Graubünden» verfolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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