Chur - An der Bilanzmedienkonferenz der Rhätischen Bahn (RhB) konnten RhB-Verwaltungs-ratspräsident Dr. Mario Cavigelli, RhB-Direktor Dr. Renato Fasciati und RhB-Finanzchef Silvio Briccola erneut ein positives Resultat präsentieren. Die starke Wachstumsphase der letzten vier Jahre prägte auch das Geschäftsjahr 2025: Das Ergebnis 2025 der RhB-Gruppe erreichte CHF 14.5 Mio. und lag damit erneut deutlich über den Erwartungen und nahe dem Vorjahreswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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