Riesenrunde bei Signal: Ab sofort können sechs Dutzend Leute gleichzeitig über den Messenger miteinander telefonieren. Was noch neu ist und wie Gruppen-Labels für mehr Überblick sorgen. Bei Signal gibt es Neuerungen in Sachen Gruppenchats. Der Messenger bietet ab sofort Labels für Mitglieder von Gruppen und hat bei Audio- und Videocalls die maximal mögliche Teilnehmendenzahl deutlich erhöht - und zwar auf bis zu 75. Zum Vergleich: Bei Whatsapp können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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