Zürich - Neue Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten haben die Aktienmärkte am Dienstag angetrieben. Laut verschiedenen Berichten sollen die Vereinigten Staaten und der Iran nach den ergebnislosen Verhandlungen vom Wochenende nun wieder weitere Friedensgespräche erwägen. Positiv aufgenommen wurde auch, dass sich in Washington erstmals seit Jahrzehnten Vertreter von Israel und Libanon zu direkten Gesprächen. Ohne eine Einigung zwischen Washington ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab