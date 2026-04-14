Paris / London / Zürich - Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten sind am Dienstag wieder stärker ins Risiko gegangen. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche. Dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken. Die anlaufende Berichtssaison sendete unterdessen durchwachsene Signale. Der EuroStoxx 50 gewann 1,35 Prozent auf 5.984,51 Punkte. Ausserhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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