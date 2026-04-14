© Foto: Gorodenkoff / Stock.adobe.comBei der Aktie von Illumina läuft ein Turnaround auf Mehrjahresebene. Nach einer Konsolidierung besteht für Anleger jetzt wieder die Chance zum Einstieg. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Illumina Von vielen Anlegerinnen und Anlegern unbemerkt gehörte die Biotech-Branche in den vergangenen 12 Monaten zu den erfolgreichsten am Aktienmarkt. Mit einem Plus von 46 Prozent hat der iShares Biotechnology ETF, der Branchengrößen wie Gilead, Amgen und Regeneron beinhaltet, nicht nur den Gesamtmarkt, sondern auch beliebte Wachstumswerte wie Apple und Microsoft geschlagen. Einerseits profitiert die Branche von Forschungserfolgen, einem verbesserten regulatorischen Umfeld und einem stetigen …Den vollständigen Artikel lesen
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