Die Zahlen sind raus und die Reaktion ist eindeutig: Die Kering-Aktie rutscht nachbörslich um vier Prozent ab. Während Branchenprimus LVMH bereits am Vorabend mit schwachen Daten enttäuschte und den gesamten Sektor unter Druck setzte, verschärft sich die Lage beim Sorgenkind Gucci weiter. Anleger blicken nun gespannt auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag - die Erwartungen an das Management könnten nach den jüngsten Hiobsbotschaften kaum höher sein.Kering bestätigte am Dienstagabend die anhaltende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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