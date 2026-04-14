Reinach BL - Der Messtechnikspezialist Endress+Hauser ist im Geschäftsjahr 2025 dank einer Übernahme deutlich gewachsen und hat beim Umsatz erstmals die Marke von 4 Milliarden Euro überschritten. Die Gewinn fiel dagegen wegen Wechselkurseffekten unter dem Vorjahr aus. Das Baselbieter Unternehmen steigerte den Nettoumsatz im vergangenen Jahr um 7,2 Prozent auf 4,01 Milliarden Euro, wie es am Dienstag mitteilte. Dazu habe die Erweiterung des Produktangebots ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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