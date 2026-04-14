Zürich - Der Flughafen Zürich hat trotz des Iran-Kriegs seinen Steigflug fortgesetzt. Im März kletterten die Passagierzahlen erneut. Zudem machten auch die Läden mehr Umsatz. Im März reisten 2,47 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend hiess. Das ist ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat. Allerdings hat sich die Wachstumsrate seit dem Ausbruch der Kriegshandlungen im Mittleren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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