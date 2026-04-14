Mit der heutigen Anschlussperformance von +8% knüpft die ITM Power-Aktie an die vorrangegangenen Tage mit beeindruckenden Kurssteigerungen an. Bereits zum ersten Schub von +12% am 9. April schrieb mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig rund um die Gründe eines möglichen Rally-Starts - mehr dazu findest Du hier in seinem Beitrag zur staatlichen Beteiligung der Energieinvestitionsgesellschaft Great British Energy Group. 1-€-Marke überwunden Die Rally-Bewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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