DJ Lufthansa-Piloten streiken erneut am Donnerstag und Freitag

DOW JONES--Die Streikwelle bei der Lufthansa wird bis Ende der Woche fortgesetzt. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat noch vor Ablauf ihres zweiten Streiktages am Dienstag erneute Streiks angekündigt. Zugleich schlug die Gewerkschaft der Arbeitgeberseite ein verbindliches Schlichtungsverfahren für die Tarifkonflikte vor, um eine weitere Eskalation in der "festgefahrenen" Situation zu vermeiden.

Bei der Kernairline Lufthansa, die Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo sowie Cityline sollen am Donnerstag und Freitag alle Flüge bestreikt werden, die in diesem Zeitraum von deutschen Flughäfen starten, wie VC mitteilte. Die drei Fluggesellschaften werden von den Piloten bereits seit gestern bis Dienstag um Mitternacht bestreikt. Bei Eurowings sollen Flüge ab Deutschland nur einen Tag lang, am Donnerstag, bestreikt werden. Hier hatten die Piloten am Montag die Arbeit für einen Tag niedergelegt.

Ab Morgen legen dann die Flugbegleiter bei der Kernmarke Lufthansa und bei der Cityline auf einigen Flügen für zwei Tage die Arbeit nieder. Geplant ist zudem eine Kundgebung parallel zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa sowie der Eröffnung des neuen Besucherzentrums am Flughafen Frankfurt.

"Die Lage ist unverändert - es gibt keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber", montierte VC-Präsident Andreas Pinheiro laut der Mitteilung. "Weder liegt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa Cityline ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag oder bei Eurowings zur betrieblichen Altersversorgung." Ein Schlichtungsverfahren biete die Chance, die bestehenden Tarifkonflikte durch einen unabhängigen Dritten zu lösen und eine weitere Eskalation zu vermeiden.

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April 14, 2026 14:56 ET (18:56 GMT)

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