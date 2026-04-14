Frankfurt - Bei der Lufthansa reisst die Serie an Streiks nicht ab. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigt weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa, der Tochter CityLine und dem Ferienflieger Eurowings an. Damit müssen sich Passagiere erneut auf Flugausfälle einstellen. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte. Der neuerliche Streik soll bei Deutsche Lufthansa AG, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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