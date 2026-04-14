New York - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag weiter zugelegt. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche, dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken. Damit droht der Konjunktur weniger Schaden. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,66 Prozent auf 48.535,99 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,18 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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