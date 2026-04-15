BlueSnap's Native Integration ist interoperabel mit SAP Cloud ERP und SAP S/4HANAund hilft Unternehmen, den globalen Zahlungsverkehr zu optimieren, grenzübergreifende Kosten zu verringern und Entscheidungsfindung über Finanzen in Echtzeit zu ermöglichen.

BlueSnap, betrieben von Payroc, die globale Plattform für die Orchestrierung von führenden B2B- und B2C-Unternehmen, hat eine direkte Integration mit SAP's Flaggschiff Enterprise Resource Planning (ERP) Software SAP Cloud ERP und S/4HANAauf den Markt gebracht. So können Unternehmen ihren Zahlungsverkehr direkt und kosteneffizient abwickeln ohne Einschaltung von Drittparteien.

BlueSnap ist nun einer der wenigen Anbieter, der eine direkte Integration mit SAP Cloud ERP und S/4HANA anbietet. So wird die Einschaltung von Drittparteien vermieden, was komplexe Vorgänge und Kosten überflüssig macht. Die direkte Integration von BlueSnap hingegen erleichtert die Abstimmung, verbessert die Autorisierungsquoten und verringert die Kosten für grenzübergreifende Transaktionen und all das über ein einziges globales Konto.

Dank der Zulassung in 50 Ländern, Support für Level II/III und Visa CEDP-Datenverarbeitung sowie integrierte Warnung vor Betrug können Unternehmen ihre Kosten senken und die Autorisierungsquoten weltweit erhöhen. Durch die Beteiligung von zahlreichen Parteien und die Akzeptanz zahlreicher Währungen wird die Abwicklung erleichtert genau das Richtige für Unternehmen, die eine komplexe Struktur aufweisen und in mehreren Ländern aktiv sind.

Dank SAP's Digital Payments Add-On profitieren Unternehmen von PCI-konformer Verarbeitung in Echtzeit, unterstützt von BlueSnap's erweiterten Funktionen, wie zum Beispiel Zahlungsoptimierung und Verhinderung von Betrug. Die Lösung unterstützt Transaktionen über Tokens und die Migration von überalteten PSPs verläuft nahtlos. Das garantiert kontinuierliche Verarbeitung über verschiedene Systeme hinweg, zum Beispiel kann eine auf einer E-Commerce-Plattform initiierte Autorisierung beim Versand eines Produkts auf SAP fortgeführt werden.

Die BlueSnap SAP Cloud ERP und S/4HANA native Integration ist sofort verfügbar. Sie wurde für Großunternehmen und Upper Mid-Market-Unternehmen konzipiert (Umsatz ab $200 Mio) mit globaler Geschäftstätigkeit und einer komplexen Lieferkette.

"Heute benötigen Unternehmen schnelle, transparente und kosteneffiziente Zahlungssysteme und sie möchten direkt mit ihren bereits vorhandenen Tools arbeiten", sagte Gavin Cicchinelli, President von BlueSnap. "Dank unserer direkten Integration mit SAP Cloud ERP und S/4HANAbrauchen Unternehmen sich nicht mehr auf langsame Drittanbieter zu verlassen es reicht nur eine einfache Integration, um ihren globalen Zahlungsverkehr zu managen."

SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die Integrationssoftware für BlueSnap's native Integration eine Integration mit SAP Cloud ERP und SAP S/4HANA über Standardintegrationstechnologien ermöglicht oder dass sie als Add-on für eine Cloud-Lösung von SAPbetrieben werden kann.

Über BlueSnap

BlueSnap, betrieben von Payroc, bietet globale Orchestrierung des Zahlungsverkehrs. So können Unternehmen weltweit Zahlungen entgegennehmen, ihren Umsatz steigern, Kosten reduzieren und den grenzübergreifenden Geschäftsverkehr optimieren. BlueSnap ist auf Skalierung und Flexibilität ausgerichtet, sodass Unternehmen und Software-Plattformen überall wachsen können. BlueSnap wird unterstützt durch die Reichweite von Payroc und verarbeitet jährlich mehr als $125 Milliarden an Transaktionen. Mit der skalierbaren Technologie und dem erstklassigen Support von BlueSnap steht den Unternehmen die Welt offen. Mehr erfahren Sie unter: bluesnap.com.

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