Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, gab heute eine neue Partnerschaft mit Aven Hospitality bekannt. Durch die Vereinbarung werden die flexiblen Zahlungsoptionen von Klarna in den über 10.000 Hotels verfügbar, die an die Buchungsplattform von Aven Hospitality angeschlossen sind. Reisende profitieren so von mehr Auswahl und können ihre bevorzugte Zahlungsmethode nutzen.

Heute bezahlen fast 7 von 10 Reisenden ihre Reisen mit Kreditkarte und sammeln so Zinsen an, noch bevor sie überhaupt ihre Koffer gepackt haben. Hotelaufenthalte bilden da keine Ausnahme. Ob es sich um eine Familie handelt, die einen Sommerurlaub plant, ein Paar, das einen besonderen Kurzurlaub bucht, oder einen Studenten, der einen Wochenendausflug organisiert Karteninhaber greifen seit langem standardmäßig auf dieselbe Gewohnheit zurück: die Reise auf Kredit bezahlen und sich erst dann Gedanken über die Rechnung machen, wenn sie eintrifft. Durch die Integration von Klarna in die Buchungsmaschine von Aven haben Reisende nun eine intelligentere Alternative: Sie können den gesamten Betrag auf einmal bezahlen, in zinsfreie Raten aufteilen oder eine längerfristige Finanzierung wählen mit transparenten Konditionen und ohne überraschende Rechnung am Monatsende.

Da die Nachfrage nach Reisen weiter wächst und Verbraucher nach flexibleren Möglichkeiten suchen, größere Ausgaben zu bewältigen, wird es immer wichtiger, flexible Zahlungsoptionen für Reisen anzubieten. Durch die Expansion in eine der umsatzstärksten Kategorien im Handel ermöglicht Klarna Hotels, mehr Buchungen zu generieren, während Reisende gleichzeitig mehr Kontrolle über ihre Zahlungsweise erhalten.

"Hotelaufenthalte gehören zu den größten Ausgaben, die Reisende in einer einzigen Transaktion buchen, und bisher war die Standardzahlungsweise, sie auf die Kreditkarte zu setzen und einen revolvierenden Saldo zu führen", sagte David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna. "Durch die Integration von Klarna in die Buchungsmaschine von Aven können Reisende den gesamten Betrag auf einmal bezahlen, die Kosten in zinsfreie Raten aufteilen oder sich für eine längerfristige Finanzierung entscheiden echte Flexibilität, und zwar ab dem Moment der Buchung."

"Flexibilität ist kein Bonus mehr auf der Customer Journey sie ist eine Erwartung, die bereits bei der Buchung beginnt", sagte Ethan Wiseman, Head of Distribution, Product Management bei Aven Hospitality. "Durch die Integration von Klarna in die Buchungsmaschine von Aven ermöglichen wir es Hotels, diese Erwartungen in großem Maßstab zu erfüllen und Reisenden gleichzeitig mehr Auswahl und Kontrolle bei der Zahlungsweise zu bieten."

Die Integration wird zunächst in den USA, Schweden, Deutschland, Österreich, Norwegen und Finnland eingeführt, weitere Märkte sollen im Laufe des Jahres folgen.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Über Aven Hospitality

Aven Hospitality, ehemals Sabre Hospitality Solutions, ist ein unabhängiger, weltweit führender Anbieter von Technologie und SaaS-Lösungen in der Hotellerie, der Hotels dabei unterstützt, ihre Dienstleistungen zu vermarkten, zu vertreiben und ihren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. SynXis, die weltweit führende Handels- und Vertriebsplattform für die Hotellerie, koordiniert Hotelinformationen über mehr als 600 Integrationen hinweg, um Genauigkeit, Konsistenz und Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, wo immer Reisende Hotels entdecken, vergleichen und buchen. Aven Hospitality genießt das Vertrauen von über 35.000 Hotels in mehr als 190 Ländern und fungiert als verbindende Ebene hinter vielen der weltweit bekanntesten Marken. Das Unternehmen vereinfacht die Komplexität hinter den Kulissen, damit Hoteliers heute sicher agieren und für die Zukunft gerüstet sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen finanziellen Leistung, der Aktienstruktur und den damit verbundenen Prozessen, der Geschäftsstrategie, den Wachstumszielen, den Marktchancen sowie den operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit:

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Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktvolatilität; und

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produkte zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit verfügbaren Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Kategorie: Partnerschaftsnachrichten

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