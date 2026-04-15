Wolfram ist eines der Metalle der Stunde! Es ist quasi unersetzlich in Röntgengeräten, aber ebenso in Panzern oder in Munition. Almonty Industries ist der größte westliche Produzent in diesem Markt. Nun zieht das Headquarter der Firma von Toronto in die USA. Mit dem Schritt will CEO Black noch stärker vom größten Kapitalmarkt der Welt, aber auch von den Plänen der USA zum Aufbau eigener Lieferketten profitieren. Die Börse feiert den Schritt und die Aktie macht den nächsten Sprung Richtung Allzeithoch.Den vollständigen Artikel lesen ...
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