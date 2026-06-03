Almonty stieg auf 33 $. American Tungsten auf 4,90 $. Guardian auf 3 £ - hat der Markt die größere Wolfram-Story übersehen?

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Könnte ein historisches Wolfram-System mit einem vollständig finanzierten Bohrprogramm nun verstärkt die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen?

Dieser Artikel wird im Auftrag von GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH) (FSE: 4QS | WKN: A40QNN) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe leser,

lassen Sie uns den Lärm ausblenden.

In den vergangenen Jahren haben wir einige der spektakulärsten Neubewertungen im gesamten Wolfram-Sektor erlebt.

Almonty.

American Tungsten.

Guardian Metal.

Unterschiedliche Unternehmen.

Unterschiedliche Projekte.

Unterschiedliche Jurisdiktionen.

Und dennoch erzählten sie letztlich alle dieselbe Geschichte.

Der Markt erkannte irgendwann, dass Wolfram nicht einfach nur ein weiteres Industriemetall ist.



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Es ist ein strategisches Metall.

Ein Verteidigungsmetall.

Ein Rohstoff von nationaler Bedeutung.

Und vielleicht am wichtigsten:

Es gibt nur wenige börsennotierte Wolfram-Storys.

Die Ergebnisse waren spektakulär.

Almonty (TSX: AII) stieg von etwa 0,60 $ auf über 30 $.

American Tungsten (CSE: TUNG) legte von rund 0,11 CAD auf ein Hoch von 4,90 CAD zu.

Guardian Metal kletterte von etwa 0,50 £ auf mehr als 3 £.

Das waren keine gewöhnlichen Kursbewegungen.

Nun stellt sich die Frage:

Könnte ein historisches Wolfram-System mit einem vollständig finanzierten Bohrprogramm nun verstärkt die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen?

Während Anleger den Aktien hinterherliefen, die bereits gestiegen waren ...

hat GoldHaven Resources Corp. still und leise etwas aufgebaut, das zunehmend äußerst interessant aussieht.

Und anders als viele Junior-Explorer versucht dieses Unternehmen nicht erst zu beweisen, dass Mineralisierung vorhanden ist.

Die Mineralisierung ist bereits nachgewiesen.

Die Bohrungen wurden bereits durchgeführt.

Die historische Wolfram-Inventur existiert bereits.

Und das Management ist nun vollständig finanziert und bereitet die nächsten Bohrungen vor.

Das ist eine völlig andere Ausgangslage.

DER MARKT BEHANDELT DIESE STORY WIE EIN FRÜHPHASEN-PROJEKT

Dabei ist sie das nicht.

Das Magno-Projekt von GoldHaven umfasst die historischen Wolfram-Zonen Kuhn und Dead Goat, auf denen frühere Betreiber umfangreiche Bohr- und Explorationsarbeiten durchgeführt haben.

Historische Arbeiten von Shell Canada umfassten:

17 Diamantbohrlöcher

1.766 Meter Bohrungen

mehrere wolframführende Skarn-Horizonte

bestätigte Scheelit-Mineralisierung

bestätigte Molybdän-Mineralisierung

Die meisten Investoren hören an dieser Stelle auf.

Das ist ein Fehler.

Denn die neu veröffentlichten Details zeigen etwas wesentlich Wichtigeres.

Die Gehalte.

Und ehrlich gesagt?

Sie sind deutlich stärker, als die meisten Anleger vermuten.

Historische Bohrungen lieferten unter anderem folgende Abschnitte:

13,0 METER MIT 0,55% WO3

11,3 METER MIT 0,59% WO3 UND 0,10% MoS2

6,0 METER MIT 0,58% WO3

6,0 METER MIT 0,58% WO3 UND 0,12% MoS2

4,4 METER MIT 0,75% WO3 UND 0,17% Cu

4,0 METER MIT 1,32% WO3 UND 0,26% MoS2

Das sind keine theoretischen Ziele.

Das sind tatsächliche Bohrergebnisse aus dem System, das GoldHaven nun erneut untersuchen möchte.

Und genau hier beginnt sich die Geschichte grundlegend zu verändern.

ES GIBT BEREITS EINE HISTORISCHE WOLFRAM-INVENTUR

Viele Investoren behandeln Magno so, als würde das Projekt bei null beginnen.

Das ist nicht der Fall.

Historische Arbeiten definierten:

Kuhn North Lower 3A

409.300 Tonnen mit 0,48% WO3

Kuhn North Upper 3A

78.700 Tonnen mit 0,50% WO3

Dead Goat

100.900 Tonnen mit 0,49% WO3

Dead Goat Deeper Lens

27.600 Tonnen mit 0,39% WO3

Kombinierte historische Inventur:

616.500 TONNEN MIT 0,48% WO3

Wichtiger Hinweis: Diese historische Schätzung stellt keine aktuelle Mineralressource dar und sollte nicht als solche betrachtet werden. Zusätzliche Bohrungen und technische Arbeiten sind erforderlich, um die Schätzung zu verifizieren und gegebenenfalls zu aktualisieren.

Doch genau darum geht es.

Der Markt hat bereits mehrere Wolfram-Unternehmen lange vor einer Produktion neu bewertet.

Investoren bezahlten für das Potenzial.

Für das Wachstum.

Für die strategische Bedeutung.

Und GoldHaven bewegt sich nun genau in die Phase hinein, die Investoren sehen wollen:

Bestätigung.

Erweiterung.

Wachstum.

DIESER TEIL HAT MEINE AUFMERKSAMKEIT GEWECKT

Das Unternehmen spricht nicht einfach davon, alte Bohrlöcher zu bestätigen.

Geplant sind:

Zwillingsbohrungen historischer Bohrlöcher

Tests von Erweiterungen bekannter Mineralisierung

Untersuchungen der Kontinuität

Tests entlang des Streichens

Tests in Fallrichtung

Evaluierung des gesamten wolframführenden Skarn-Systems

Und eine Aussage sprang sofort ins Auge:

Historische geologische Interpretationen deuten darauf hin, dass:

DAS SYSTEM IN DER TIEFE OFFEN IST.

Lesen Sie das noch einmal.

Offen in der Tiefe.

Genau auf solche Aussagen achten Investoren.

Denn die größten Gewinner im Bergbau entstehen selten dadurch, dass Bekanntes bestätigt wird.

Sie entstehen dadurch, dass gezeigt wird, dass noch mehr vorhanden ist.

Mehr Tonnen.

Mehr Mineralisierung.

Mehr Größe.

Mehr Potenzial.

VOLL FINANZIERT - UND DAS ÄNDERT ALLES

Das größte Risiko bei Junior-Explorern ist fast immer dasselbe:

Geld.

Hier nicht.

GoldHaven hat die gesamten Flow-Through-Erlöse kürzlich auf etwa:

3,26 MIO. CAD

erhöht.

Damit ist das Unternehmen vollständig finanziert für:

ein geplantes Bohrprogramm über mehr als 5.000 Meter

Zielbestätigungen

Erweiterungsbohrungen

geophysikalische Interpretationen

geologische Modellierungen

zukünftige Ressourcenbewertungen

Das ist ein gewaltiger Unterschied.

Investoren warten nicht mehr darauf, ob GoldHaven Kapital beschaffen kann.

Das Unternehmen hat es bereits getan.

Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf das, was die Bohrkrone liefern könnte.

DAS DISTRIKT WIRD IMMER GRÖSSER

Die Wolfram-Story allein ist bereits überzeugend.

Doch Magno entwickelt sich zu weit mehr als nur einem einzelnen Wolfram-Ziel.

GoldHaven kontrolliert mittlerweile über:

37.000 HEKTAR

Jüngste Explorationsarbeiten identifizierten:

wolframführende Skarn-Systeme

Silber-Blei-Zink-Mineralisierung

Molybdän-Vorkommen

Kupfer-Pfadfinderelemente

intrusive Zielgebiete

mehrere mineralisierte Korridore

Das wirkt zunehmend weniger wie ein einzelnes Vorkommen und immer mehr wie ein gesamter Mineralisierungsdistrikt.

Und genau solche Distrikt-Storys haben in der Vergangenheit einige der größten Bergbau-Erfolge hervorgebracht.

UND DANN KOMMT NOCH DER BONUS

Sprechen wir über etwas, worüber derzeit kaum jemand spricht.

Indium.

Die meisten Menschen haben noch nie davon gehört.

Doch der Markt beginnt aufmerksam zu werden.

Der Indiumpreis ist zuletzt um rund:

90% IM JAHRESVERGLEICH

gestiegen.

Das Metall wird zunehmend mit folgenden Zukunftsbranchen in Verbindung gebracht:

Halbleiter

photonische Chips

Glasfasertechnologie

moderne Kommunikationstechnologien

Display-Technologien

KI-Infrastruktur

GoldHaven meldete kürzlich Werte von bis zu:

334 PPM INDIUM

Diese Werte stammen aus Oberflächenproben und stellen weder Mineralressourcen noch Reserven dar. Weitere Explorationen, Bohrungen und metallurgische Arbeiten werden erforderlich sein, um die Bedeutung oder potenzielle wirtschaftliche Gewinnbarkeit einer möglichen Indiu