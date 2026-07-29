Vancouver, BC, und Patterson, Idaho / 29. Juli 2026 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (TSX-V: TUNG) (OTCQB: TUNGF) (FWB: RK90) ("American Tungsten" oder das "Unternehmen") freut sich, mehrere Meilensteine bei der Weiterentwicklung der Mine Ima bekannt zu geben, der ehemals produzierenden Wolframmine des Unternehmens in Idaho, USA, wo das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten fortsetzt, um das historische Wolframsystem zu erweitern und dessen Ausmaß genauer abzugrenzen.

"Unsere Zielsetzung bleibt klar: das Projekt durch Exploration, Ressourcenentwicklung, technische Studien und Genehmigungsverfahren systematisch voranzutreiben. Die bisher abgeschlossenen geologischen und technischen Arbeiten belegen weiterhin die Stärke des mineralisierten Systems und bestärken uns in unserer Ansicht, dass nach wie vor bedeutende Möglichkeiten bestehen, das langfristige Potenzial des Projekts zu erweitern. Zusätzlich zu den Fortschritten, die durch Bohrungen und die Ressourcenentwicklung erzielt werden, haben unsere laufenden technischen Arbeiten und Due-Diligence-Prüfungen unser Verständnis der Kontinuität wichtiger mineralisierter Strukturen im gesamten Gebiet weiter verbessert und damit die strategische Bedeutung des Projekts Ima sowie die Chancen, die sich daraus ergeben könnten, während wir die Erschließungspläne weiter vorantreiben, untermauert", sagte Ali Haji, President und CEO des Unternehmens. "American Tungsten konzentriert sich weiterhin darauf, das Projekt Ima kurzfristig auf eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung voranzubringen, die die Grundlage für eine kurz darauf folgende vorläufige wirtschaftliche Bewertung bilden wird."

Das aktuelle Bohrprogramm wurde konzipiert, bekannte mineralisierte Strukturen im Streichen und in der Tiefe zu erweitern, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf wenig erkundeten Gebieten liegt, die eine starke geologische Kontinuität aufweisen. Die bisherigen Arbeiten des Unternehmens haben das Ziel, die Ressourcenbasis zu vergrößern, erfolgreich vorangetrieben und gleichzeitig das Potenzial im Distriktmaßstab des Projekts Ima weiter untermauert. Die Ergebnisse von sechs weiteren Bohrungen bestätigen, dass sich die Wolfram-Silber-Mineralisierung in den Gängen Nr. 5 und Nr. 7 über eine Streichlänge von mehr als 900 Fuß fortsetzt. Darüber hinaus durchteuften die Bohrungen mehrere übereinanderliegende Gänge im Liegenden und erweiterten das Haupterzgangsystem von Ima um mehr als 800 vertikale Fuß in Fallrichtung.

Highlights der Bohrergebnisse:

• Für die Gänge Nr. 5 und Nr. 7 wurde nun bestätigt, dass sie eine Wolfram-Silber-Mineralisierung über eine Streichlänge von mehr als 900 Fuß beherbergen;

• 16 Fuß mit einem Gehalt von 1,20 % WO3 und 2,99 Unzen/t Ag im Gang Nr. 5 in Bohrung AT26-38, einschließlich 4,1 Fuß mit einem Gehalt von 2,89 % WO3 und 3,29 Unzen/t Ag;

• 36,8 Fuß mit einem Gehalt von 0,78 % WO3 und 1,37 Unzen/t Ag im Gang Ima in Bohrung AT26-34, einschließlich 7,7 Fuß mit einem Gehalt von 2,60 % WO3 und 5,06 Unzen/t Ag;

• 20 Fuß mit einem Gehalt von 0,79 % WO3 und 2,41 Unzen/t Ag im Gang Nr. 5 in Bohrung AT26-32, einschließlich 5 Fuß mit einem Gehalt von 1,42 % WO3;

• 17,1 Fuß mit einem Gehalt von 0,97 % WO3 und 1,29 Unzen/t Ag im Gang West in Bohrung AT26-34, einschließlich 2,1 Fuß mit einem Gehalt von 5,86 % WO3 (schräge Durchteufung);

• Die Bohrung AT26-38 durchteufte neun übereinanderliegende wolframhaltige Gänge (Nr. 2 bis 10), was die vertikale Kontinuität des Gangsystems weiter untermauert;

• Bislang wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 26.000 Fuß niedergebracht.

Abbildung: Lageplan der D-Sohle mit den abgeschlossenen Bohrungen und den neu veröffentlichten Ergebnissen der dritten Bohrstation.

Abbildung: Längsschnitt in Richtung N70E der D-Sohle mit den abgeschlossenen Bohrungen, den Gangprojektionen auf die Schnittebene und den Grubensohlen.

Bohrergebnisse

Die Bohrungen AT26-31, AT26-32, AT26-33 und AT26-38 wurden von der Bohrstation Nr. 3 auf der D-Sohle als Fächer schräg nach oben niedergebracht, um die Erprobung ab dem Liegenden der historisch abgebauten Bereiche fortzusetzen. Alle vier Bohrungen haben mehrere übereinanderliegende wolframhaltige polymetallische Gänge durchteuft. Die Bohrung AT26-38 durchteufte neun separate Gänge (Nr. 2 bis 10), darunter 16 Fuß mit einem Gehalt von 1,20 % WO3 und 2,99 Unzen/t Ag in dem Gang Nr. 5 sowie 11,2 Fuß mit einem Gehalt von 0,87 % WO3 und 3,37 Unzen/t Ag in dem Gang Nr. 7. Die Bohrungen AT26-32 und AT26-33 durchteuften in dem Gang Nr. 5 mächtige Abschnitte von 20 Fuß mit einem Gehalt von 0,79 % WO3 bzw. 21,6 Fuß mit einem Gehalt von 0,48 % WO3; beide Bohrungen durchteuften zudem die Gänge Nr. 6 und Nr. 7. Die Bohrung AT26-31 durchteufte im Gang Nr. 2 einen Abschnitt von 3,9 Fuß mit einem Gehalt von 2,99 % WO3 und 1,78 Unzen/t Ag sowie Abschnitte in den Gängen Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7. Zusammen mit den zuvor gemeldeten Bohrungen bestätigen diese Abschnitte eine durchgehende Wolfram-Silber-Mineralisierung in den Gängen Nr. 5 und Nr. 7 über eine Streichlänge von mehr als 900 Fuß, die in mehrere Richtungen zur Erweiterung offenbleibt.

Auf der 0-Sohle wurden mit den Bohrungen AT26-30 und AT26-34 die kürzlich identifizierten Strukturen unterhalb der historischen Abbaubereiche weiter erschlossen. Die Bohrung AT26-30 wurde in den Ima-Stock niedergebracht und durchteufte oberhalb des Granitkontakts über eine Strecke von 5 Fuß ein Wolfram-Silber-haltiges geschichtetes Quarzgangsystem. Die Bohrung durchteufte zudem 60 Fuß mit einem Gehalt von 0,17 % MoS2 innerhalb der Kuppel des Stocks. AT26-34 durchteufte eine Mineralisierung auf der 150-Sohle, bevor sie 36,8 Fuß mit einem Gehalt von 0,78 % WO3 und 1,37 Unzen/t Ag sowie 17,1 Fuß mit einem Gehalt von 0,97 % WO3 und 1,29 Unzen/t Ag in einem Quarz-Wolfram-Gangsystem etwa 100 Fuß östlich der historischen Abbaukammern durchteufte, wie bereits in der zuvor gemeldeten Bohrung AT26-21. Diese Abschnitte verlaufen schräg zur Gangausrichtung; die wahre Mächtigkeit wird auf 42-50 % der zusammengesetzten Bohrlängen geschätzt. Die Ausdehnung dieses Gangsystems in Fallrichtung verdeutlicht das erhebliche Explorationspotenzial des mineralisierten Systems Ima, das an die historischen Abbaustätten angrenzt. Im Rahmen des laufenden Phase-2-Bohrprogramms des Unternehmens sind derzeit Folgebohrungen von der Oberfläche aus geplant.

Die neuen Bohrlochergebnisse sind in Tabelle 1 unten aufgeführt. Die Analyseergebnisse für weitere fertiggestellte Bohrungen, darunter AT26-35, 36 und 37, stehen noch aus, da die Bohrungen nicht immer fortlaufend nummeriert oder protokolliert werden.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrloch-Analyseergebnisse aus dem Wolframprojekt Ima

Bohrloch-ID Azimut Neigung Bohrloch -länge Von Bis Länge WO3_%_tot MoS2_% Ag opt Cu % Pb % Zn % AT26-30 300 -75 983 477 478,5 1,5 1,206 0,00 1,30 0,135 0,11 0,25 und 537 538,6 1,6 1,595 0,00 8,25 0,727 0,66 0,37 und 573 578 5 0,638 0,02 1,13 0,061 0,14 0,06 und 638,6 639,4 0,8 0,919 0,00 2,10 0,153 0,42 0,64 und 833 893 60 0,002 0,17 0,04 0,046 0,01 0,00 AT26-31 315 45 403 8,8 12,7 3,9 2,989 0,02 1,78 0,088 0,09 0,07 und 87 97,2 10,2 0,639 0,05 1,77 0,125 0,19 0,06 und 215 220,6 5,6 0,384 0,20 0,83 0,017 0,10 0,01 und 288 306 18 0,290 0,06 0,92 0,079 0,09 0,03 einschl. 288 291,8 3,8 0,743 0,075 1,633 0,062 0,162 0,021 AT26-32 315 20 469 149 169 20 0,787 0,03 2,41 0,271 0,28 0,41 einschl. 149 154 5 1,420 0,037 2,599 0,209 0,465 0,623 und 333,5 344 10,5 0,238 0,05 1,47 0,166 0,20 0,05 AT26-33 290 20 594 94,8 116,4 21,6 0,476 0,11 1,83 0,242 0,16 0,21 einschl. 105,6 116,4 10,8 0,696 0,108 2,506 0,370 0,245 0,381 und 230,6 239 8,4 0,497 0,05 0,31 0,018 0,05 0,01 und 269,7 282,7 13 0,300 0,11 0,84 0,106 0,16 0,06 und 388,7 403,1 14,4 0,456 0,08 1,25 0,029 0,14 0,03 einschl. 388,7 394 5,3 0,787 0,056 1,023 0,042 0,145 0,052 AT26-34 275 -54 764 146 150,3 4,3 0,600 0,01 1,40 0,025 0,05 0,01 und 540,7 577,5 36,8 0,777 0,04 1,37 0,167 0,13 0,18 einschl. 542,7 550,4 7,7 2,604 0,083 5,061 0,588 0,519 0,612 und 595,9 613 17,1 0,968 0,03 1,29 0,257 0,14 0,14 einschl. 604 606,1 2,1 5,864 0,001 2,421 0,444 0,450 0,373 und 663 668 5 0,547 0,09 0,04 0,042 0,01 0,00 und 673 675,6 2,6 0,624 0,11 0,30 0,017 0,05 0,15 AT26-38 265 17 454 4,8 6,4 1,6 1,211 0,04 6,04 0,158 0,28 0,06 und 97,5 113,5 16 1,195 0,06 2,99 0,345 0,31 0,31 einschl. 103,5 107,6 4,1 2,885 0,080 3,287 0,233 0,470 0,398 und 239 249 10 0,301 0,00 0,17 0,021 0,02 0,02 und 279 290,2 11,2 0,865 0,03 3,37 0,051 0,20 0,02 und 304 304,9 0,9 1,614 0,04 1,09 0,087 0,17 0,14 und 326,2 331,15 4,95 0,455 0,05 0,81 0,066 0,09 0,08 und 344 359 15 0,482 0,04 1,64 0,125 0,15 0,17 einschl. 351 357,1 6,1 0,837 0,059 1,942 0,119 0,225 0,301 und 429 439 10 0,248 0,03 0,40 0,028 0,05 0,04

Die wahre Mächtigkeit wird für AT26-31 und AT26-38 auf 70-75 % geschätzt. Die wahre Mächtigkeit wird für AT26-32 auf 45-50 % geschätzt. Die wahre Mächtigkeit wird für AT26-33 auf 60-65 % geschätzt. Die wahren Mächtigkeiten der Abschnitte werden für AT26-34 auf 42-50 % der Kompositlänge geschätzt. Die wahre Mächtigkeit der Abschnitte in AT26-30 ist unbekannt. Die WO3- und MoS2-Prozentwerte werden aus ppm-Analysen auf der Grundlage der stöchiometrischen Faktoren 1,2611 und 1,668 berechnet; Silber wird in Troy-Unzen pro Tonne angegeben. Die Zusammensetzungen werden unter Verwendung von Cutoff-Gehalten von 0,1 % WO3 oder 0,5 oz/t Ag oder 0,05 % MoS2 gebildet und können inneres Gestein unterhalb des Cutoff-Gehalts enthalten.

Zukünftige Entwicklung

Neben der Fortsetzung seines Bohrprogramms hat das Unternehmen Due-Diligence-Arbeiten abgeschlossen, darunter eine Oberflächenmineralisierungsbewertung, und eine rechtliche Prüfung eingeholt, in der der Zusammenhang zwischen mineralisierten Strukturen und den Grenzen patentierter Claims innerhalb des Distriktes bewertet wurde. Die Oberflächenmineralisierungsbewertung deutet darauf hin, dass mehrere der wichtigsten wolframhaltigen Strukturen, die mit der historischen Mine Ima in Zusammenhang stehen, im Konzessionsgebiet Ima ihren Ursprung haben und sich über die Grenzen patentierter Claims hinweg fortsetzen. Auf der Grundlage dieser Studien, der rechtlichen Bewertung und in Übereinstimmung mit den extralateralen Abbaurechten, die sich aus den geltenden US-amerikanischen Bergbaugesetzen und -vorschriften ergeben, vertritt das Unternehmen die Auffassung, dass es über wichtige Erschließungsrechte im Zusammenhang mit bestimmten mineralisierten Gangsystemen verfügt, die im Konzessionsgebiet Ima ihren Ursprung haben und über angrenzende Claim-Grenzen hinausreichen, einschließlich der wichtigsten Gänge Nr. 5 und Nr. 7, die im Rahmen der Explorationsarbeiten auf der D-Sohle ins Visier genommen wurden. Das Unternehmen betrachtet diese Rechte als einen wichtigen Bestandteil des strategischen Gesamtwerts des Projekts und als potenziellen Faktor für zukünftige Flexibilität bei der Entwicklung.

Bestimmte der hierin beschriebenen Bohrungen wurden auf angrenzenden, nicht patentierten Claims niedergebracht; sie zielen jedoch auf mineralisierte Strukturen ab, die ihren Ursprung innerhalb des patentierten Konzessionsgebietes Ima haben und sich laut Interpretation über die Claim-Grenzen hinweg fortsetzen. Dies stützt die Ansicht des Unternehmens, dass das umfassendere mineralisierte System Ima nach wie vor erheblich unerforscht ist und im Zuge weiterer Bohrungen zusätzliche Möglichkeiten für ein Ressourcenwachstum bieten könnte. Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, die bevorstehenden Explorationsarbeiten neu auszurichten, um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung im gesamten Projektgebiet zu verbessern und gleichzeitig künftige Ressourcen- und Wirtschaftlichkeitsstudien zu unterstützen.

Über die Mine Ima

Die Mine Ima ist eine ehemals produzierende Untertagewolframmine, die sich auf 22 patentierten Claims im östlichen Zentral-Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden im Konzessionsgebiet etwa 199.449 MTU WO3 gefördert; anschließend wurde das Gebiet zwischen 1960 und 2010 von verschiedenen Betreibern auf Molybdän und Wolfram erkundet (Technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 zur Mine Ima, Patterson, Idaho, USA, S. 29; LeBlanc, B., P.Eng. (2025) A-Z Mining Professionals. Datiert vom 6. Juni 2025 auf SEDAR+ für American Tungsten Corp.) American Tungsten Corp. führt derzeit ein Explorationsbohrprogramm durch und bewertet das Potenzial für eine Wiederaufnahme des Untertageabbaus von Wolfram in der Mine IMA.

Über American Tungsten Corp.

American Tungsten Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Minenprojekts Ima konzentriert, einer hochwertigen, privat patentierten, ehemals produzierenden Untertagewolframmine in Idaho, USA. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich darauf, die Mine Ima durch einen klar definierten, phasenweisen Entwicklungsansatz wieder in die kommerzielle Produktion zu führen. Phase I umfasst die Bewertung und mögliche Aufbereitung an der Oberfläche lagernder Aufbereitungsrückstände (Tailings) und bietet so einen kapitalarmen Weg zur kurzfristigen Produktion. Phase II konzentriert sich auf die Sanierung und die Wiederaufnahme des historischen Untertagebergbaus unter Nutzung der umfangreichen bestehenden Infrastruktur des Standorts und des historischen Produktionsprofils.

Da Wolfram als kritisches Metall für Verteidigung, industrielle Fertigung und fortschrittliche Technologien anerkannt ist, konzentriert sich American Tungsten darauf, die heimische Wolframproduktion wieder aufzubauen und die Sicherheit der nordamerikanischen Lieferkette zu unterstützen.

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Probenahmemethodik

Die Bohrungen wurden mit Hagby-1000- oder Sandvik-130-Bohrgeräten unter Verwendung von NQ-Bohrstangen durchgeführt. Die Bohrkerne wurden unter Einhaltung der Nachverfolgbarkeitskette an die Geologen von American Tungsten übergeben und in einer gesicherten Einrichtung gelagert. Vor der Probenahme wurden die Bohrkerne hinsichtlich Lithologie, Alteration, Mineralisierung und Struktur dokumentiert. Probennummernschilder wurden an den Kernkisten angebracht und die Kerne zum Sägen markiert. Die Kerne wurden in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte zur Analyse eingereicht und die andere Hälfte als Referenz aufbewahrt wurde. Die Proben wurden in Abständen von etwa 5 Fuß im Gebirgsgestein und in kürzeren Abständen innerhalb der Erzgänge entnommen, wobei die Probenlängen gegebenenfalls an geologische Grenzen angepasst wurden. Die Proben wurden zur Analyse an ALS Global in Twin Falls, Idaho, übermittelt.

QA/QC und Probenanalyse

Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) der American Tungsten Corp. wendet branchenübliche Best Practices an, um die Datenqualität und -integrität für das IMA-Minenprojekt sicherzustellen. Dazu gehören die Aufrechterhaltung der Nachverfolgbarkeitskette, der sichere Transport und die sichere Lagerung der Proben, die Einhaltung von Protokollen zur Datenerfassung sowie die Einbeziehung von zertifizierten Referenz-, Blind- und Duplikatproben zur Qualitätssicherung bei der Einreichung im Labor.

Die Proben wurden zur Aufbereitung an das Labor von ALS Global in Twin Falls, Idaho, übermittelt. Die Proben wurden so zerkleinert, dass 70 % den 2-mm-Siebdurchgang passierten, im Rotationsteiler auf 250 g aufgeteilt und so pulverisiert, dass 85 % den 75-µm-Siebdurchgang passierten. Die Proben wurden von ALS Minerals in Vancouver, BC, Kanada, analysiert. Die Analyse erfolgte mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-MS-Abschluss. Proben mit einem W-Gehalt von mehr als 200 ppm wurden mittels Röntgenfluoreszenzspektroskopie (XRF) mit Lithiumborat-Schmelzvorbereitung analysiert. Proben mit einem Ag-Gehalt von mehr als 50 ppm wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Auswertung analysiert.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen erstellt, die in der Vorschrift "National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI-43-101") festgelegt sind. Austin Zinsser, P.G., SME-RM, Vice President, Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von NI-43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji, Chief Executive Officer

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Joanna Longo, Investor Relations

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Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "könnte", "sollte", "geht davon aus", "wird", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der geplanten Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens; des Zeitplans und der Kosten der erwarteten Explorationsaktivitäten; der potenziellen Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens; der möglichen Abgrenzung von Mineralressourcen; sowie des Erwerbs der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich: des Zeitplans und der Fähigkeit des Unternehmens, die Ima-Mine in die Produktion zu überführen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Aussagen zu historischen Mineralressourcen, historischen Reserven, zur Produktion und zu Explorationsergebnissen auf dem Grundstück stammen sowohl aus öffentlichen als auch aus privaten Quellen und werden als im Wesentlichen sachlich und relevant angesehen, da sie die Beschaffenheit der Explorationsziele auf dem Grundstück verdeutlichen. Die besprochenen Explorationsziele sind konzeptioneller Natur; es ist ungewiss, ob auf der Grundlage potenzieller Explorationsarbeiten eine Mineralressource abgegrenzt werden kann. Historische Ressourcenschätzungen und Reserven stammen aus der Zeit vor der Einführung von NI 43-101 und verwenden keine von der CIM festgelegten Kategorien. Frühere Betreiber haben Zuverlässigkeitskategorien zugewiesen, die von den von der CIM festgelegten abweichen, da sie möglicherweise keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen haben. Auf die Schätzungen sollte man sich erst verlassen, wenn sie verifiziert wurden.

Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens aufgeführt, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar sind. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da sich solche Informationen, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen können und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen können.

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