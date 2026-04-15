© Foto: DALL-E45 % in nur einer Woche, staatlicher Einstieg und eine Technologie, die als Gamechanger gilt: Während zwei große Rivalen mit strukturellen Herausforderungen kämpfen, holt sich ITM Power die Favoritenrolle in der Branche.Nach Monaten der Lethargie ist ITM Power eindrucksvoll zurück auf der Börsenbühne. Auslöser ist ein doppelter Impuls: Der britische Staat steigt mit rund zehn Prozent ein und stellt zusätzlich Fördermittel für den Ausbau der Produktion bereit. Für Investoren ist das mehr als nur finanzielle Unterstützung. Es ist ein klares Signal von politischer Rückendeckung in einer Schlüsselindustrie. Der Effekt lässt sich am Kursverlauf ablesen: Innerhalb weniger Tage schoss die Aktie um …Den vollständigen Artikel lesen
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