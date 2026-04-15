Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Zürich, 15. April 2026
Heute veröffentlicht die Swiss Life-Gruppe den Geschäftsbericht 2025. Der Bericht ist in den interaktiven Formaten PDF und HTML in deutscher und englischer Sprache unter www.swisslife.com/gb2025 verfügbar.
Swiss Life-Gruppe
Unternehmensfilm von Swiss Life
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2308456
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2308456 15.04.2026 CET/CEST