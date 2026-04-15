Nachdem der Kurs der Evotec-Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten war und eine Korrekturphase durchlaufen hatte, zeigt sich gestern eine kräftige Gegenbewegung von rund +15%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem wichtige Unterstützungen verteidigt werden konnten. Die Dynamik hat sich spürbar verbessert. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Im Wochenchart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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