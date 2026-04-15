Die Zeit der instabilen Internetverbindungen über den Wolken könnte sich dem Ende zuneigen. Während Passagiere bisher oft mit schmalen Bandbreiten zu kämpfen hatten, zeichnet sich eine technische Entwicklung ab, welche die Erwartungen an die digitale Mobilität grundlegend verschieben dürfte. Amazon hat mit der Amazon Leo Aviation Antenna eine neue Hardware-Lösung für die kommerzielle Luftfahrt vorgestellt. Das System soll Datenraten von bis zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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