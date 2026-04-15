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Dow Jones News
15.04.2026 07:27 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Weiter aufwärts - KKR-Finanzspritze treibt Samsung-Aktien

DJ MÄRKTE ASIEN/Weiter aufwärts - KKR-Finanzspritze treibt Samsung-Aktien

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Weiter gesunkene Ölpreise und die am Vortag erneut festere Wall Street halten am Mittwoch die Akteure an den Aktienmärkten in Ostasien in Kauflaune. Die Marktteilnehmer setzen weiter darauf, dass sich die Kriegsparteien USA und Iran letztlich in irgendeiner Form einander annähern werden, auch wenn die Friedensverhandlungen aktuell unterbrochen sind. Sie verweisen auf Signale aus Washington, die darauf hindeuteten, dass die Gespräche mit Teheran wieder aufgenommen werden könnten - ungeachtet der von den USA begonnenen Seeblockade für Schiffe aus iranischen Häfen und Vergeltungsdrohungen des Iran mit Blick auf Häfen benachbarter Golfstaaten. Brent-Öl kostet 95,48 Dollar, rund 8 Dollar weniger als im jüngsten Hoch.

Auf breiter Front legen die Indizes zu, wenngleich eher moderat. Insbesondere bei Aktien aus dem Technologiesektor wird weiter zugegriffen, nachdem diese auch am Dienstag an den US-Börsen favorisiert wurden. Als Grund für die fortgesetzte Rally insbesondere bei Chipaktien nennen Marktteilnehmer die Erwartung einer anhaltend hohen Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. In Tokio und in Hongkong gewinnen die jeweiligen Technologiebranchenindizes 1,4 und 1,7 Prozent.

Bei den Aktienindizes zeigt sich erneut der technologielastige Kospi in Seoul als Überflieger, er macht einen Satz um 2,9 Prozent. Er ist damit nur noch gut 3 Prozent von seinem Rekordhoch von Anfang des Jahres entfernt. In Tokio kommt der breite Topix-500 um 0,6 Prozent voran, ihm fehlen noch gut 4 Prozent zu einem neuen Allzeithoch. Der HSI in Hongkong steigt um 0,8 Prozent, während der Composite-Index in Shanghai um 0,4 Prozent anzieht. In Sydney ist die Tendenz mit einem Plus von 0,2 Prozent gut behauptet, auch in Singapur und in Indonesien steigen die Marktbarometer leicht.

Zur positiven Stimmung trägt bei, dass in den USA die jüngsten Erzeugerpreise überraschend kleinere Spuren eines Inflationsanstiegs als Folge des Energiepreisschocks durch den Krieg zeigten, als Ökonomen geschätzt hatten.

Unter den Einzelwerten geht es in Seoul für das Schwergewicht Samsung Electronics um 3,9 Prozent nach oben, für das Papier des Verbundunternehmens Samsung SDS um 19,0 Prozent. Treiber ist, dass der Finanzinvestor KKR eine strategische Partnerschaft mit Samsung SDS bekannt gegeben hat. KKR will rund 900 Millionen Dollar über Wandelanleihen investieren, um die Expansion des Unternehmens in den Bereichen KI und digitale Transformation zu unterstützen. Samsung C&T Corp verteuern sich um 3,7 Prozent.

Im Chipsegment steigen in Seoul SK Hynix um 5,4, in Hongkong SMIC um 3,2 und Hua Hong Semiconductor um 1,5 Prozent, während es in Tokio für Advantest um 3,6 Prozent nach oben geht. SoftBank Group gewinnen gut 5 Prozent.

In Sydney steigt der Kurs des Goldschürfers Evolution um gut 8 Prozent. Evolution teilte mit, auf Kurs zu sein, seine Jahresproduktionsprognose zu erreichen. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.981,50  +0,1    +3,1      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.944,88  +0,6   +10,7      08:00 
Kospi (Seoul)       6.140,30  +2,9   +45,7      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   26.069,51  +0,8    +1,7      10:00 
Shanghai-Composite     4.041,45  +0,4    +1,8      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.028,87  +0,4    +8,2      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.717,03  +0,5   -10,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.682,49  -0,3    +0,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Di, 09:11 % YTD 
EUR/USD           1,1786  -0,1   1,1795     1,1786  +0,4 
EUR/JPY           187,40  +0,1   187,27     187,45  +1,9 
EUR/GBP           0,8687  -0,1   0,8694     0,8709  -0,3 
USD/JPY           158,98  +0,1   158,77     159,03  +1,5 
USD/KRW          1.473,36  +0,1  1.472,31    1.476,26  +2,3 
USD/CNY           6,8169  +0,0   6,8156     6,8173  -2,5 
USD/CNH           6,8150  +0,1   6,8098     6,8130  -2,3 
USD/HKD           7,8372  +0,1   7,8332     7,8331  +0,7 
AUD/USD           0,7130  +0,1   0,7123     0,7095  +6,9 
NZD/USD           0,5898  -0,1   0,5903     0,5888  +2,5 
BTC/USD          74.379,00  +0,3 74.126,06    74.750,77 -15,2 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           91,51  +0,3    0,23      91,28 
Brent/ICE           95,48  +0,7    0,69      94,79 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.824,74  -0,3   -15,60    4.840,34 
Silber            79,80  +0,3    0,27      79,53 
Platin           2.113,59  +0,5    9,94    2.103,65 
 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 15, 2026 00:52 ET (04:52 GMT)

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