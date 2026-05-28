Das neue Büro spiegelt die Lokalisierungsstrategie von KKR wider und nutzt die Chancen, die sich aus der sich wandelnden Investitionslandschaft in Italien ergeben

KKR, ein weltweit führendes Investmentunternehmen, gab heute Pläne zur Eröffnung eines Büros in Mailand bekannt, um sein langfristiges Engagement in Italien weiter zu stärken und seine lokale Präsenz in einer der größten Volkswirtschaften Europas auszubauen. Das Büro wird die Investitionstätigkeit des Unternehmens in den Bereichen Private Equity, Real Assets, Credit und Insurance unterstützen und gleichzeitig die Kundenpartnerschaften vertiefen sowie die weitere Entwicklung des Private-Wealth-Geschäfts von KKR in Italien vorantreiben.

Italien ist seit über zwei Jahrzehnten ein wichtiger Markt für KKR, in dem seit 2005 Kapital in Höhe von über 10 Milliarden Euro in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit eingesetzt wurde. Zu den Investitionen des Unternehmens zählen FiberCop, Europas erstes ausschließlich für den Großhandel bestimmtes Glasfasernetz mit offenem Zugang, Enilive, ein wichtiger Akteur bei der Förderung der Energiewende in Italien, sowie CMC, ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen, der Robotik zur Förderung von Innovationen einsetzt. Diese Investitionen spiegeln den Fokus von KKR wider, Partnerschaften mit Unternehmen in Sektoren einzugehen, die für langfristiges Wirtschaftswachstum und Transformation entscheidend sind, sowie Italiens Rolle als wichtiger industrieller und wirtschaftlicher Motor innerhalb Europas zu stärken.

Die Niederlassung wird von Marco Fontana, Partner im Infrastrukturteam von KKR, geleitet, der von London nach Mailand umziehen wird. Nicolò Della Casa, Director im Private-Equity-Team von KKR, wird ebenfalls nach Mailand umziehen, um die Private-Equity-Aktivitäten des Unternehmens in Italien zu leiten. Gemeinsam mit Mitgliedern des Client-Solutions-Teams von KKR werden sie den weiteren Ausbau der lokalen Präsenz von KKR vorantreiben, während das Unternehmen seine Investitionstätigkeiten und Kundenpartnerschaften auf dem Markt ausbaut.

Joe Bae und Scott Nuttall, Co-CEOs von KKR, kommentierten: "Italien ist seit vielen Jahren ein wichtiger Markt für KKR. Der Fokus des Landes auf die Stärkung seiner wirtschaftlichen Grundlagen, die Unterstützung von Schlüsselindustrien und die Schaffung der Voraussetzungen für langfristige Investitionen wird immer deutlicher, und wir sehen wachsende Chancen für privates Kapital, eine konstruktive Rolle zu spielen. Die Eröffnung eines Büros in Mailand spiegelt unser Engagement wider, näher an unseren Partnern zu sein und Investitionen in Sektoren zu unterstützen, die für das langfristige Wachstum Italiens von zentraler Bedeutung sind."

Mattia Caprioli und Tara Davies, Co-Leiter von KKR EMEA, sagten: "Wir beobachten in Italien einen klaren und konsequenten Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und wirtschaftliche Modernisierung, was ein positives Umfeld für langfristiges Kapital schafft. Die Einrichtung eines Büros in Mailand ist ein logischer Schritt in unserer EMEA-Strategie, in deren Rahmen wir unser Geschäft zunehmend lokalisieren, indem wir mehr Mitarbeiter in Schlüsselmärkte entsenden. Wir glauben, dass dies ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist und es uns ermöglichen wird, unser Engagement in Italien zu vertiefen und es gleichzeitig mit der gesamten Bandbreite der globalen Plattform von KKR zu verbinden."

Marco Fontana, Partner im Bereich Infrastruktur und Leiter des Büros in Mailand, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, eine eigene Präsenz in Mailand aufzubauen. Italien bietet bedeutende Chancen in Bereichen wie digitale Infrastruktur, Energiewende und umfassender wirtschaftlicher Wandel. Gleichzeitig bauen wir vor Ort ein Team mit fundierter lokaler Expertise und starken Beziehungen im gesamten Markt auf. Durch unsere lokale Präsenz können wir enger mit Unternehmen, Kunden und Stakeholdern zusammenarbeiten und langfristige Partnerschaften in Italien weiter ausbauen."

Nicolò Della Casa, Director und Leiter des Bereichs Private Equity in Italien, erklärte: "Das unternehmerische Ökosystem Italiens mit seiner Vielzahl an Gründer- und Familienunternehmen in einer breiten Palette von Branchen bietet ein ausgesprochen attraktives Umfeld für die Private-Equity-Strategie von KKR. Durch die Etablierung einer Präsenz in Mailand können wir direkter mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten und sie dabei unterstützen, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre internationalen Ambitionen zu verwirklichen."

Über KKR

KKR ist eine weltweit führende Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. KKR strebt attraktive Anlagerenditen an, indem es einen geduldigen und disziplinierten Anlageansatz verfolgt, erstklassige Mitarbeiter beschäftigt und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen und der Gemeinschaften unterstützt. KKR sponsert Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Real Assets investieren, und verfügt über strategische Partner, die Hedgefonds verwalten. Die Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter der Leitung der Global Atlantic Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können die Aktivitäten der von KKR gesponserten Fonds und Versicherungstochtergesellschaften umfassen. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com. Weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com

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