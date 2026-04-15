Basel - Bei Grabungen unter dem Basler Stadtcasino sind Gräber aus dem 17. Jahrhundert zum Vorschein gekommen, darunter auch Pestbestattungen. Die Analyse von Forschenden der Universität Basel zeigt, dass vor allem junge Menschen aus unteren Schichten der Seuche zum Opfer fielen. Die Pest wütete im Laufe der Geschichte in Europa immer wieder und traf auch die Stadt Basel regelmässig. Die Abhängigkeit vom Handel hielt den Stadtrat davon ab, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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