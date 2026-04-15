Unterstützt Tierärztinnen und Tierärzte dabei, früher zu untersuchen und die nächsten Schritte souverän zu planen

IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), ein weltweit führendes Unternehmen für Innovationen im Bereich der Tiergesundheit, gab heute die Verfügbarkeit des IDEXX Cancer Dx Tests in Deutschland bekannt. Zunächst bietet er die Früherkennung von Lymphomen bei Hunden in Risikogruppen*. Der Bluttest kann ab 24,80 €(Nettopreis für Praxen) bestimmten Profilen für kranke Haustiere hinzugefügt und in routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen integriert werden, wobei Befunde für Tierarztpraxen innerhalb von 2 4 Werktagen verfügbar sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260414128409/de/

IDEXX Cancer Dx Test

Maligne Tumorerkrankungen sind nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen bei Hunden. Es wird davon ausgegangen, dass bei einem von vier Hunden im Laufe seines Lebens eine maligne Neoplasie diagnostiziert wird.1 Auf Lymphome, eine der häufigsten malignen Tumorerkrankungen, entfällt fast ein Viertel der Tumordiagnosen.2 Die Behandlung von Lymphomen bei Hunden kann dazu beitragen, für betroffene Hunde die Lebenserwartung zu verlängern und die Lebensqualität zu verbessern. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer frühzeitigen Erkennung und Intervention.

Untersuchungen weisen darauf hin, dass 71% der Tierhalter/innen in Deutschland Interesse an einem Screening-Test auf Tumore für ihre Tiere zeigen,3 was auf eine starke Nachfrage nach einer proaktiven Vorsorge hindeutet.

Diese Dynamik ist in der Praxis bereits sichtbar. Seit der Einführung des Tests in Nordamerika im Jahr 2025 haben fast 6.000 Tierarztpraxen in den Vereinigten Staaten und Kanada den Test in Arbeitsabläufe für Diagnostik und Vorsorge integriert.4 Mit dem Test kann ein Lymphom bis zu acht Monate vor dem Auftreten klinischer Symptome erkannt werden.5 Dies hilft Tierärztinnen und Tierärzten, früher weitere Untersuchungen durchzuführen und die nächsten Schritte souverän zu planen.

"IDEXX Cancer Dx baut auf der mehr als 40-jährigen Führungsrolle von IDEXX in der veterinärmedizinischen Forschung und Technologieentwicklung auf und ist ein wichtiger Fortschritt im Hinblick darauf, einzigartige diagnostische Erkenntnisse zu liefern", sagte Jay Mazelsky, Präsident und CEO von IDEXX. "Als Führende in wichtigen Kategorien der Tumordiagnostik wie Pathologie und Bildgebung entwickeln wir weiterhin innovative Technologien, die die Herangehensweise von Tierärztinnen und Tierärzten an die Erkennung und Überwachung von malignen Tumorerkrankungen bei Haustieren neu definieren können. Wir sind stolz darauf, bei der Früherkennung maligner Neoplasien bei Hunden an vorderster Front zu stehen, und freuen uns, den Zugang zu zuverlässigen Tests auf Tumorerkrankungen in Deutschland zu erweitern."

Der IDEXX Cancer Dx Test bietet:

Genauigkeit: 79% Sensitivität und 99% Spezifität liefern Ergebnisse, die sowohl bei kranken Hunden als auch bei routinemäßigen Vorsorgeuntersuchungen von Hunden mit erhöhtem Risiko souverän verwendet werden können. 6

79% Sensitivität und 99% Spezifität liefern Ergebnisse, die sowohl bei kranken Hunden als auch bei routinemäßigen Vorsorgeuntersuchungen von Hunden mit erhöhtem Risiko souverän verwendet werden können. Einfache Anwendung: Der IDEXX Cancer Dx wurde so konzipiert, dass er sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe der Praxis einfügt. Er kann mit einer einzigen Blutabnahme zu anderen Profilen hinzugefügt werden.

Der IDEXX Cancer Dx wurde so konzipiert, dass er sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe der Praxis einfügt. Er kann mit einer einzigen Blutabnahme zu anderen Profilen hinzugefügt werden. Umsetzbare nächste Schritte: IDEXX Cancer Dx liefert qualitative Ergebnisse bezüglich Lymphomen. In vielen Fällen wird bei einem positiven Befund die Klassifizierung eines B-Zell- bzw. T-Zell-Phänotyps mit angegeben. 7

IDEXX Cancer Dx liefert qualitative Ergebnisse bezüglich Lymphomen. In vielen Fällen wird bei einem positiven Befund die Klassifizierung eines B-Zell- bzw. T-Zell-Phänotyps mit angegeben. Überwachung der Behandlung: Frühe Daten zeigen, dass bei Patienten mit einem positiven Cancer Dx-Ergebnis zum Zeitpunkt der Diagnose durch wiederholte Tests die Remission während der Chemotherapie nach dem CHOP-Protokoll, einer häufigen Behandlung von Lymphomen beim Hund, überwacht werden kann. 8

Frühe Daten zeigen, dass bei Patienten mit einem positiven Cancer Dx-Ergebnis zum Zeitpunkt der Diagnose durch wiederholte Tests die Remission während der Chemotherapie nach dem CHOP-Protokoll, einer häufigen Behandlung von Lymphomen beim Hund, überwacht werden kann. Individuelle Beratung und umfassender Support: Mit jedem IDEXX Cancer Dx-Ergebnis erhalten Praxen Zugang zur Medizinischen Fachberatung von IDEXX, darunter zertifizierte Onkologen/innen und Internisten/innen, sowie zu Informationsmaterial für Tierhalter/innen und Materialien zur Unterstützung der Kommunikation mit diesen.

Mit jedem IDEXX Cancer Dx-Ergebnis erhalten Praxen Zugang zur Medizinischen Fachberatung von IDEXX, darunter zertifizierte Onkologen/innen und Internisten/innen, sowie zu Informationsmaterial für Tierhalter/innen und Materialien zur Unterstützung der Kommunikation mit diesen. Tiefere Einblicke: IDEXX Cancer Dx kann bestimmten Routineprofilen als Ergänzungstest hinzugefügt werden, so dass für Hunde in Risikogruppen zusätzliche Erkenntnisse aus Vorsorgeuntersuchungen gewonnen werden können.

Mit dem IDEXX Cancer Dx Test können Tierärztinnen und Tierärzte jetzt früher als bei herkömmlichen Laboruntersuchungen die klinische Diagnose von Lymphomen stützen.6 Aufgrund seiner einfachen Integration ist er ein unverzichtbares Tool für Praxen, die sich für ein proaktives Management maligner Tumorerkrankungen einsetzen.

In den nächsten drei Jahren plant IDEXX, den Cancer Dx Test so auszuweiten, dass er die Mehrzahl der Fälle maligner Neoplasien bei Hunden abdeckt, wodurch die Tumorerkennung grundlegend verändert und frühere Interventionen ermöglicht werden. Der IDEXX Cancer Dx Test auf Lymphome steht derzeit Tierarztpraxen in Deutschland über den Service des IDEXX Labors zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite zu IDEXX Cancer Dx.

Über IDEXX

IDEXX ist ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Tiergesundheit. Unsere Diagnose- und Softwarelösungen und Dienstleistungen schaffen Klarheit in der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der Veterinärmedizin. Wir unterstützen ein längeres, erfüllteres Leben für Haustiere, indem wir Einblicke und Lösungen liefern, die der veterinärmedizinischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen um die medizinische Versorgung voranzutreiben, die Effizienz zu verbessern und erfolgreiche Praxen aufzubauen. Unsere Innovationen tragen auch dazu bei, die Sicherheit von Milch und Wasser weltweit zu gewährleisten und damit die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und Tieren zu erhalten. IDEXX Laboratories, Inc. ist Mitglied des S&P 500 Index. IDEXX mit Hauptsitz in Maine beschäftigt fast 11.000 Mitarbeiter und bietet Kunden in mehr als 175 Ländern und Gebieten Lösungen und Produkte an. Weitere Informationen zu IDEXX finden Sie unter www.idexx.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in den Materialien auf der Website von IDEXX, in Beiträgen in sozialen Medien oder über andere Medien oder Kanäle können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten und können durch die Verwendung von Wörtern wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen" und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über geplante oder zukünftige Produkteinführungen, Dienstleistungen, Merkmalen, Verbesserungen, Funktionalitäten, Angebotserweiterungen, erwartete Verfügbarkeit, kommerzielle Akzeptanz sowie kommerzielle oder operative Aktivitäten und Leistungen. Diese Aussagen spiegeln unsere aktuellen Erwartungen zum Zeitpunkt ihrer Abgabe wider und basieren auf unseren damaligen Einschätzungen, Überzeugungen und Annahmen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Dazu gehören unter anderem Änderungen der regulatorischen Anforderungen, der Marktbedingungen, der technologischen Entwicklungen sowie der Verfügbarkeit von Komponenten und Rohstoffen. Die in diesem Material enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessenen Annahmen. Es wird jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Eintrittswahrscheinlichkeit oder Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen übernommen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. IDEXX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung, Lieferung oder Verfügbarkeit von Produkten, Dienstleistungen, Merkmalen, Funktionen, Verbesserungen oder Erweiterungen, auf die in Materialien von IDEXX Bezug genommen wird, kann von IDEXX nach eigenem Ermessen geändert werden und erfolgt möglicherweise nicht wie geplant oder überhaupt nicht. Kaufentscheidungen sollten auf Produkten, Dienstleistungen, Merkmalen und Funktionalitäten basieren, die aktuell verfügbar sind. Keine Aussage in diesem Material stellt eine verbindliche Zusage zur Lieferung eines bestimmten Produkts, Merkmals oder Funktionalität dar.

*Zu den Hunden in Risikogruppen zählen alle Hunde ab einem Alter von 7 Jahren sowie Hochrisikorassen ab 4 Jahren.

IDEXX behält sich das Recht vor, seine Preise nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern, zu überarbeiten oder auf andere Weise zu ergänzen.

Literatur

What are the most common types of cancers in dogs? How many dogs typically get cancer? Veterinary Cancer Society; 2021. Zugriff am 7. April 2026. www.vetcancersociety.org/pet-owners/faqs Vail DM, Pinkerton M, Young KM. Hematopoietic tumors. In: Vail DM, Thamm DH, Liptak JM, eds. Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology. 6th ed. Saunders; 2020:688-772. doi:10.1016/B978-0-323-59496-7.00033-5 Daten hinterlegt bei IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, USA: Quantitative IDEXX-Studie mit Hundebesitzer/innen in Europa, Dezember 2024 (n 1.251). Zu den untersuchten Regionen gehörten das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Daten hinterlegt bei IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, USA: Die Praxisdaten wurden von März 2025-Januar 2026 gesammelt. Connell D, Nascimento A, Helm Z, Michael H. Early detection of lymphoma by IDEXX Cancer Dx testing in 7 cases. Poster vorgestellt beim: Veterinary Cancer Society Annual Conference; September 25-27, 2025; Salt Lake City, UT. Daten hinterlegt bei IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, USA: Daten basieren auf Untersuchungen, die bei IDEXX Reference Laboratories

in Nordamerika zwischen 01.11.2024 und 06.12.2024 durchgeführt wurden. Untersuchungsbericht: IDEXX Cancer Dx-Validierung, 100282 [008_CancerDX-Validation-Report-2. Rmd]. Nascimento A, Connell D, Lyons H, et al. Analytical validation of a multimodal diagnostic assay for the detection and phenotypic classification of canine lymphoma. Poster vorgestellt beim: Veterinary Cancer Society Annual Conference; September 25-27, 2025; Salt Lake City, UT. Nascimento A, Peterson S, Connell D, Helm Z, Venable R. Pilot Evaluation of IDEXX Cancer Dx testing for monitoring CHOP treatment response in canine lymphoma. Poster vorgestellt bei: Veterinary Cancer Society Annual Conference; September 25 -27, 2025; Salt Lake City, UT.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260414128409/de/

Contacts:

Presse

media@idexx.com

Investoren

investorrelations@idexx.com