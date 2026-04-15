© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAINvidia stellt mehrere Open-Source-KI-Modelle vor, welche einen Gamechanger für Quantencomputer darstellen könnten. Daraufhin legten Quantencomputer-Aktien zu. Die Hintergründe. Asiatische Software- und IT-Aktien legten am Mittwoch kräftig zu, nachdem Nvidia eine Reihe neuer Open-Source-KI-Modelle vorgestellt hatte, die darauf abzielen, den Fortschritt im Bereich des Quantencomputings zu beschleunigen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. In Südkorea stiegen die Aktien mehrerer Software- und Cybersicherheitsfirmen, wie Axgate und ICTK, zeitweise um 30 Prozent. Auch chinesische Unternehmen wie GuoChuang Software und QuantumCTek sowie der japanische Marktführer …Den vollständigen Artikel lesen
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