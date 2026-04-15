Basel/St.Gallen - Die Versicherungsunternehmen Helvetia und Baloise vermelden für das Geschäftsjahr 2025 in ihrem letzten Jahr als eigenständige Unternehmen beide einen Gewinnanstieg. Dabei konnten sie - trotz der Katastrophe von Blatten - von einem insgesamt günstigen Schadenverlauf profitieren. Der grössere Fusionspartner Helvetia hat im vergangenen Jahr den Gewinn um 14,4 Prozent auf 574,7 Millionen Franken gesteigert, wie den am Mittwoch von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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