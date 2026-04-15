Mit Cloudflare Mesh kann jeder Entwickler alle Verbindungspunkte ob zwischen Menschen, Code oder Agenten verschlüsseln, ohne dabei die interne Infrastruktur und Daten dem öffentlichen Internet preiszugeben

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Cloud-Konnektivität, hat heute Cloudflare Mesh vorgestellt, die erste private Netzwerklösung dieser Größenordnung, die speziell für den zunehmenden Einsatz von KI-Agenten entwickelt wurde. Durch die Zusammenführung von KI-Agenten, Menschen und Multi-Cloud-Infrastruktur in einer einzigen sicheren Plattform bietet Cloudflare Mesh das Netzwerk-Backbone, auf dessen Grundlage Unternehmen die nächste Generation von KI-Anwendungen entwickeln, bereitstellen und verwalten können.

Wenn Unternehmen den Schritt von experimenteller KI zu einsatzreifen Agenten vollziehen, stoßen sie auf eine entscheidende Hürde: die Sicherheit. KI-Agenten benötigen umfassenden Zugriff auf private Datenbanken, interne APIs und Staging-Umgebungen, um ihren Zweck zu erfüllen. Allerdings ist der Zugriff über herkömmliche VPNs oder manuelle Tunnel langsam und von Natur aus risikobehaftet. Heutzutage stehen viele Teams vor der Wahl, entweder den Zugriff ihrer Agenten einzuschränken oder ihre private Infrastruktur möglicherweise dem öffentlichen Internet auszusetzen, damit diese funktionieren können.

"KI-Agenten sind aus modernen Entwickler-Workflows nicht mehr wegzudenken, doch sie werden durch ein Netzwerkmodell ausgebremst, das ausschließlich für Menschen konzipiert wurde", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Seit Jahren stehen Entwickler vor der Wahl, entweder tagelang mit komplexen, umständlichen VPNs zu kämpfen oder die gefährliche Abkürzung zu nehmen und ihre private Infrastruktur dem offenen Internet auszusetzen. Mit Cloudflare Mesh gehört dieser Kompromiss nun der Vergangenheit an. Wir bieten eine sichere Brücke zwischen Agenten und Infrastruktur ganz gleich, ob diese Agenten auf Cloudflare, in einem privaten Rechenzentrum oder in einer anderen öffentlichen Cloud laufen und stellen so sicher, dass jeder von einem Team bereitgestellte Agent vom ersten Tag an sicher ist."

Cloudflare Mesh bedeutet einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen KI verwalten. Über die reine Konnektivität hinaus bildet Mesh die Grundlage für die Identifizierung der Agenten. In einer Mesh-Umgebung verfügt jeder Agent genau wie jeder menschliche Mitarbeiter über eine eindeutige Identität. Dadurch können Sicherheitsteams detaillierte Richtlinien festlegen: So kann beispielsweise einem Programmieragenten oder einer Sandbox das Lesen einer Staging-Datenbank gestattet werden, während der Zugriff auf Finanzdaten in der Produktionsumgebung strikt untersagt bleibt.

Durch die Integration von Mesh in die Cloudflare Developer Platform, einschließlich Workers, Workers VPC und dem Agents SDK, bietet Cloudflare nun den ersten durchgängigen Lebenszyklus für KI-Agenten:

Private Verbindungen in wenigen Minuten statt in Tagen einrichten: Cloudflare Mesh beseitigt die Komplexität der cloudübergreifenden Vernetzung und ermöglicht es Entwicklern, Laptops, Bürohardware und Multi-Cloud-Umgebungen (AWS, GCP) sofort zu einem einzigen privaten Netzwerk zu verbinden.

Cloudflare Mesh beseitigt die Komplexität der cloudübergreifenden Vernetzung und ermöglicht es Entwicklern, Laptops, Bürohardware und Multi-Cloud-Umgebungen (AWS, GCP) sofort zu einem einzigen privaten Netzwerk zu verbinden. Gewährleistung eines sicheren Zugriffs von KI-Agenten und der Infrastruktur auf private Dienste: Zum ersten Mal können Unternehmen ein geschlossenes Netzwerk aufbauen, das vollständig vom öffentlichen Internet abgeschirmt ist. Durch die Weiterleitung privater IP-Adressen über das riesige globale Netzwerk von Cloudflare bleiben sensible Daten von der Cloud-Infrastruktur bis hin zu verteilten Geräten und KI-Tools verschlüsselt und für externe Bedrohungen unsichtbar.

Zum ersten Mal können Unternehmen ein geschlossenes Netzwerk aufbauen, das vollständig vom öffentlichen Internet abgeschirmt ist. Durch die Weiterleitung privater IP-Adressen über das riesige globale Netzwerk von Cloudflare bleiben sensible Daten von der Cloud-Infrastruktur bis hin zu verteilten Geräten und KI-Tools verschlüsselt und für externe Bedrohungen unsichtbar. Bereitstellung eines umfassenden, sicheren Stacks für KI-Agenten: Mit Cloudflare Mesh können KI-Agenten, die auf Cloudflare Workers ausgeführt werden, über Workers-VPC-Bindungen auf ganze private Netzwerke zugreifen. Entwickler können Agenten nun über einfache Code-Befehle einen begrenzten Zugriff auf private APIs und Datenbanken gewähren.

Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen die folgenden Ressourcen:

Cloudflare Mesh

Blog: Secure Private Networking For Everyone: Users, Nodes, Agents, Workers Introducing Cloudflare Mesh

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit von Cloudflare Mesh sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile, die sich für die Kunden von Cloudflare aus der Nutzung von Cloudflare Mesh und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare ergeben, sowie die potenziellen Vorteile, die sich daraus für die Kunden von Cloudflare ergeben, die potenziellen Möglichkeiten für Cloudflare, zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit bestehenden Kunden zu steigern, die technologische Entwicklung, zukünftige Geschäftstätigkeit, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare aufgeführt sind, darunter der Jahresbericht von Cloudflare auf Formular 10-K, der am 26. Februar 2026 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

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Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

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