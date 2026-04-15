Die neue Integration bietet Unternehmen einen klaren Weg von der Erkennung von KI-Risiken bis hin zur Abwehr von Angriffen in Echtzeit

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Cloud-Konnektivität, gab heute eine Partnerschaft mit dem führenden Anbieter von Cloud- und KI-Sicherheitslösungen Wiz bekannt, der nun zu Google Cloud gehört. Damit erhalten Sicherheitsteams eine einheitliche Lösung zur Analyse und zum Schutz KI-gestützter Anwendungen in ihrer gesamten Umgebung. Durch die direkte Integration der leistungsstarken KI-Sicherheitslösung "AI Security for Apps" von Cloudflare in den Wiz Security Graph erhalten Unternehmen Zugriff auf eine umfassende Übersicht über ihre gesamte KI-Infrastruktur sowie auf die erforderlichen Tools zu deren Absicherung.

Unternehmen führen KI-gestützte Funktionen schneller ein, als Sicherheitsteams sie nachverfolgen können. Jeder neue Chatbot, Copilot oder KI-gestützte Suchendpunkt stellt eine potenzielle Angriffsfläche dar, die anfällig für Prompt-Injection, den Diebstahl sensibler Daten und Missbrauch ist. Die Herausforderung besteht darin, herauszufinden, welche dieser Elemente auf Ihren Webseiten vorhanden sind, ob sie über Sicherheitsvorkehrungen verfügen und ob diese Vorkehrungen tatsächlich funktionieren. Um Unternehmen dabei zu helfen, ihren KI-Fußabdruck zu verstehen und festzustellen, ob sie über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen verfügen, benötigen CISOs eine zentrale Informationsquelle, über die sie ihre KI- und Cloud-Infrastruktur besser verstehen und schützen können.

Die Integration hilft Kunden dabei, KI-Blindspots in ihrer gesamten Infrastruktur eigenständig zu beseitigen, sodass Sicherheitsteams die Einführung von KI sicher vorantreiben können. Die "AI Security for Apps"-Lösung von Cloudflare stattet Unternehmen mit Schutzmechanismen am Netzwerkrand aus, um KI-Endpunkte vor Risiken wie Prompt-Injection und unsicheren Themen zu schützen, während die AI Application Protection Platform (AI-APP) von Wiz gleichzeitig die gesamte KI-Anwendung abbildet und Sicherheitslücken aufdeckt. Durch die Integration der Sicherheitsregeln von Cloudflare in den Wiz Security Graph können Sicherheitsteams Risiken anhand ihrer Ausnutzbarkeit priorisieren. Dadurch erhalten CISOs Einblick in die auf ihren Webseiten eingesetzten LLMs sowie in die Laufzeitsteuerungsmechanismen zur Durchsetzung von Richtlinien. Cloudflare und Wiz sind modell- und hostunabhängig und schützen Endpunkte unabhängig vom verwendeten LLM oder Cloud-Anbieter.

"KI ist die bahnbrechendste Technologie, die wir seit einer Generation erlebt haben, und ermöglicht unzählige neue Funktionen. Für die meisten Unternehmen ist sie jedoch eine Black Box. Wenn ich heute mit CISOs spreche, höre ich, dass sie darum ringen, die richtige Balance zu finden zwischen der Förderung von Innovationen durch KI und der Bekämpfung unkontrollierter Schatten-KI in ihrem Unternehmen, da ihre veralteten Sicherheitstools auf dieser Ebene praktisch nutzlos sind", sagte Tom Evans, Chief Partner Officer bei Cloudflare. "Die Partnerschaft zwischen Cloudflare und Wiz hilft dabei, diesen Zielkonflikt zu lösen. Wir bieten nun eine Lösung an, die eine schnelle Innovation im Bereich der KI ermöglicht, ohne dass man befürchten muss, dass die sensibelsten Daten offengelegt werden."

"Bei der Sicherheitsausrichtung geht es nicht nur um die Risikominimierung, sondern sie ist auch ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von KI-Anwendungen", sagte Oron Noah, Vice President für Produkt, Erweiterbarkeit und Partnerschaften bei Wiz. "Durch die Kombination der durchgängigen Transparenz von Wiz mit den Edge-Schutzmaßnahmen von Cloudflare schließen wir eine entscheidende Lücke im Management von KI-Risiken. Diese Partnerschaft bietet Unternehmen einen einheitlichen Überblick über die Endpunkte von KI-Anwendungen und den gemeinsamen Risikokontext und hilft ihnen so, Bedrohungen wie Prompt-Injection und Shadow-AI zu stoppen, bevor sie überhaupt entstehen."

Die Partnerschaft zwischen Cloudflare und Wiz bietet Kunden folgende Vorteile:

Shadow AI entdecken: Identifizieren Sie alle LLM-Endpunkte auf Ihren Web-Ressourcen, einschließlich derjenigen, die ohne Beteiligung des Sicherheitsteams bereitgestellt wurden, und erkennen Sie, welche geschützt und welche ungeschützt sind.

Identifizieren Sie alle LLM-Endpunkte auf Ihren Web-Ressourcen, einschließlich derjenigen, die ohne Beteiligung des Sicherheitsteams bereitgestellt wurden, und erkennen Sie, welche geschützt und welche ungeschützt sind. KI-Datenverkehr in Echtzeit überprüfen: Cloudflare AI Security for Apps führt bei jeder Anfrage an LLM-Endpunkte Überprüfungen durch, um die Weitergabe personenbezogener Daten, die Einfügung von Prompts sowie benutzerdefinierte Themen zu erkennen und zu verhindern. Diese Überprüfungen laufen parallel im gesamten globalen Netzwerk von Cloudflare, ohne den KI-Datenverkehr zu verzögern.

Cloudflare AI Security for Apps führt bei jeder Anfrage an LLM-Endpunkte Überprüfungen durch, um die Weitergabe personenbezogener Daten, die Einfügung von Prompts sowie benutzerdefinierte Themen zu erkennen und zu verhindern. Diese Überprüfungen laufen parallel im gesamten globalen Netzwerk von Cloudflare, ohne den KI-Datenverkehr zu verzögern. Sensitive Datenflüsse abbilden: Wiz bildet Datenflüsse zwischen KI-Anwendungen, Modellen und Datenspeichern in seinem Security Graph ab und verschafft Sicherheitsteams so einen Überblick darüber, wo sensible Daten mit KI-Workloads interagieren, um ihnen dabei zu helfen, Abhilfemaßnahmen zu priorisieren.

Wiz bildet Datenflüsse zwischen KI-Anwendungen, Modellen und Datenspeichern in seinem Security Graph ab und verschafft Sicherheitsteams so einen Überblick darüber, wo sensible Daten mit KI-Workloads interagieren, um ihnen dabei zu helfen, Abhilfemaßnahmen zu priorisieren. Guardrails überprüfen: Wiz stellt sicher, dass KI-Bereitstellungen durch Cloudflares AI Security for Apps geschützt sind. Fehlen Sicherheitsvorkehrungen oder sind diese falsch konfiguriert, benachrichtigt Wiz die Teams, damit sie direkt innerhalb der Cloudflare-Plattform Abhilfe schaffen können.

Wiz stellt sicher, dass KI-Bereitstellungen durch Cloudflares AI Security for Apps geschützt sind. Fehlen Sicherheitsvorkehrungen oder sind diese falsch konfiguriert, benachrichtigt Wiz die Teams, damit sie direkt innerhalb der Cloudflare-Plattform Abhilfe schaffen können. Maßnahmen zur Behebung vorrangig behandeln: Die Integration macht sichtbar, auf welche sensiblen Daten oder Produktionssysteme ungeschützte KI-Endpunkte Zugriff haben, sodass Sicherheitsteams zunächst die Lücken mit dem höchsten Risiko schließen können.

Die Partnerschaft ermöglicht eine nahtlose Integration, ohne dass benutzerdefinierte Workflows oder zusätzliche Agenten bereitgestellt werden müssen. Die Erkennungsmechanismen von Cloudflare werden direkt im globalen Netzwerk des Unternehmens ausgeführt, das zu den größten und am besten vernetzten der Welt zählt. So profitieren Unternehmen von KI-gestützter Sicherheit, ohne architektonische Änderungen vornehmen oder Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen. Weitere Informationen zur Integration finden Sie unter:

Wiz Cloudflare Integration

Cloudflare Blog: Cloudflare AI Security for Apps

Wiz Blog: Securing the AI Edge: Wiz and Cloudflare Integrate for End-to-End AI Protection

Cloudflare Partnerschaften

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu den Funktionen und der Wirksamkeit von "Cloudflare AI Security for Apps" sowie zu den anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen, die sich für die Kunden von Cloudflare aus der Nutzung von "Cloudflare AI Security for Apps" und den anderen Produkten und Technologien von Cloudflare ergeben, die Partnerschaft von Cloudflare mit Wiz und die potenziellen Vorteile, die sich daraus für Cloudflare-Kunden ergeben, die potenziellen Vorteile für Kunden durch die Integration von Cloudflare- und Wiz-Produkten, die potenzielle Chance für Cloudflare, durch die Partnerschaft und Produktintegrationen mit Wiz zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit bestehenden Kunden zu steigern, die technologische Entwicklung, die künftigen Geschäftstätigkeiten, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des Chief Partner Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare aufgeführt sind, darunter der Jahresbericht von Cloudflare auf Formular 10-K, der am 26. Februar 2026 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

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Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

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