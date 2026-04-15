Zürich - Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im März weiter gestiegen, allerdings mit einer nachlassenden Dynamik. In der Stadt Zürich geht es allerdings wieder stärker nach oben, wie aus dem neusten Homegate-Mietindex vom Mittwoch hervorgeht. Im Monatsvergleich legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten um 0,2 Prozent zu, womit der Index auf 133,1 Punkte stieg, wie Homegate am Mittwoch mitteilte. Im ersten Quartal ergibt sich ein Plus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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