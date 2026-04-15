Die Aktie von ASML profitiert zunehmend vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Investitionen in Rechenzentren und Halbleiterfertigung. Die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Chips sorgt für eine außergewöhnlich starke Investitionsphase in der Halbleiterindustrie, von der der niederländische Lithographiespezialist besonders stark profitieren dürfte. Monopolstellung durch technologische Führungsrolle und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de