Um die Systemkosten des deutschen Stroms zu senken, setzt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche in einem Gastartikel der FAZ neben Großbatterien auch auf Gas. Einen ökonomisch sinnvollen und schnellen Weg erwähnt sie dagegen nicht, meint Bastian Gierull. Der CEO von Octopus Energy Deutschland antwortet im Namen der Smart-Meter-Initiative (SMI) von Octopus, Tibber, Ostrom und Rabot Energy. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat recht, wenn sie in ihrem FAZ-Gastartikel die Systemkosten der Energiewende in den Fokus nimmt. So günstig der aus Sonne und Wind erzeugte Strom auch ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland