Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt warten Anleger am Mittwoch zum Start die weitere Entwicklung im Iran-Krieg ab. Hoffnungen auf weitere Verhandlungen hatten am Vortag an den Börsen weltweit für Gewinne gesorgt. Bislang folgten allerdings keine konkreten Neuigkeiten, so dass die Märkte nun in der Warteschleife sind. Immerhin hielt die Entspannung beim Ölpreis an. Noch bleibe der Nahostkonflikt zwar eine Hängepartie und für alle Marktteilnehmer nervenaufreibend, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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