NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1450 Euro auf "Buy" belassen. Die höheren Jahresziele seien einer starken Nachfrage zu verdanken, nicht nur im Geschäft mit Lithografiesystemen, schrieb Alexander Duval am Mittwoch./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
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