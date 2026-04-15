Renault kündigt einen weltweiten Stellenabbau im Engineering-Bereich an: Binnen zwei Jahren sollen den Autobauer bis zu 2.400 der aktuell 11.000 bis 12.000 Ingenieure verlassen. Die Maßnahme ist Teil des Konzernumbaus, die der neue Renault-Chef Francois Provost angestoßen hat. Renault plant, die Ingenieurs-Stellen im Konzern in den kommenden zwei Jahren um 15 bis 20 Prozent zu reduzieren. Das meldet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf eine Sprecherin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net