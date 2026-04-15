Was für eine Rally bei der Aktie von ITM Power. Seit dem Bekanntwerden des Einstiegs eines staatlich kontrollierten Unternehmens mit gut zehn Prozent und der Freigabe weiterer Fördermittel befindet sich das Papier im Rally-Modus. Aus charttechnischer Sicht könnte der britische Nebenwert sogar das nächste große Kaufsignal generieren.Denn die Aktie des britischen Herstellers und Entwicklers von Elektrolyseuren zur Gewinnung von (grünem) Wasserstoff steigt am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch. Nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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