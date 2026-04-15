München (ots) -"Deine Lust ist größer als deine Loyalität", schleudert Joanna Lamprianidou (27) ihrem Ex Calvin Steiner (25) entgegen als die beiden in die "Match My Ex"-Villa einziehen.Die Joyn-Reality-Show "Match My Ex" startet mit am Freitag, 17.April. Immer freitags zwei Folgen kostenlos auf Joyn."Ihr seid kein Paar mehr, aber ihr verhaltet euch wie eins", kritisiert die temperamentvolle Österreicherin Sabrina Wlk (28). Sie ist nach Griechenland gereist, um die große Liebe zu finden. Sex mit dem Ex? Daran hat sie kein Interesse. Dabei ist sie ausgerechnet auf ihren Ex Daniel Fischer (28) angewiesen. Denn hier hat der Ex die Entscheidungsmacht darüber, mit wem welcher Reality-Star sich vermatcht."Ich kann's nicht ertragen, wenn du mit einer anderen bist", gesteht Henna Urrehman (26). Doch spricht sie dabei wirklich von ihrem Ex Leandro Fünfsinn (25)?Am Ende entscheidet die alles verändernde "X-Night", wer wirklich ein Match hat und bleiben darf. Mit jedem neuen Nachzügler werden die Karten neu gemischt. Sicherheit? Fehlanzeige.Nur, wer den Ex erfolgreich verkuppelt, hat die Chance auf den Gewinn von 25.000 Euro. Am Ende steht nicht nur für Tim Kühnel (29) fest: "Match My Ex ist keine klassische Datingshow. Aber eine klassische Datingshow ist auch einfach zu harmonisch."Wer beweist echtes Talent als Matchmaker? Wer schafft es, dass die alte Liebe sich neu verliebt?Diese Reality-Stars wollen auch ihre:n Ex verkuppeln:- Joanna Lamprianidou (Are You The One") und Calvin Steiner ("Are You The One - Realitystars In Love")- Aurelia Lamprecht ("Good Luck Guys") und Rob Solo ("Temptation Island VIP")- Anna Iffländer ("Good Luck Guys") und Julius Tkatschenko ("Good Luck Guys")- Rina Tavares ("Der Bachelor Schweiz") und Fabrizio Behrens ("Der Bachelor Schweiz")Diese Exen sind bereits in der Villa:- Emma Fernlund ("Das große Promibüßen") und Tim Kühnel ("Good Luck Guys")- Henna Urrehman ("Forsthaus Rampensau Germany") und Leandro Fünfsinn ("Are You The One - Realitystars in Love")- Calvin Ogara ("Too Hot Too Handle Germany") und Christin Pawlowski- Sabrina Wlk ("Forsthaus Rampensau") und Daniel Fischer ("Match in Paradise")- Alan Wey ("Der Bachelor Schweiz") und Francesca Brinley ("Match in Paradise")Produziert wird "Match My Ex" von der Madame Zheng Production GmbH im Auftrag von Joyn."Match My Ex" - ab Freitag, 17. April 2025, kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa Hollmann / Emma SirihongseTel.: +49 (0) 899 507 -1185 / -1174Mail: luisa.hollmann@seven.one / emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 899 507 1172Mail: isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6255704