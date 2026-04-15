Am Mittwoch hat das Chip-Schwergewicht ASML, seine Quartalszahlen vorgelegt. Das wurde konkret gemeldet und das bedeuten die Ergebnisse für den Chip- und KI-Boom. Am Mittwoch richten Investoren ihre Augen auf den Chip- und KI-Sektor, denn mit ASML hat ein sehr wichtiger Player aus der Branche Zahlen gemeldet, die als relevanter Frühindikator wahrgenommen werden. ASML meldet Zahlen So meldete ASML unter dem Strich starke Ergebnisse. Der Chipausrüster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE