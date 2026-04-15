ASML erhöht seine Umsatzprognose für 2026 auf bis zu 40 Milliarden Euro. Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Chipfertigungsanlagen - doch China-Risiken und ein schwächeres Q2 trüben das Bild. ASML, der niederländische Weltmarktführer im Bereich der Halbleiterfertigungsmaschinen, hat seine Umsatzprognose für das Jahr 2026 deutlich angehoben. Der Konzern erwartet nun einen Umsatz von 36 bis 40 Milliarden Euro, was eine Erhöhung des ursprünglichen Ausblicks von 34 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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