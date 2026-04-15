Das nordamerikanische Schnelllade-Joint-Venture Ionna von BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis und Toyota, wird künftig an über 350 Standorten von Circle K in den USA Schnellladestationen betreiben - an bestehenden und neuen Standorten. Der Deal besteht aus zwei Teilen: Ionna übernimmt zum einen den Betrieb der Standorte im bestehenden US-Ladeportfolio von Circle K und wird rund 85 bestehende Circle-K-Ladestationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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