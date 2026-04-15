Der deutsche Photovoltaik- und Speichermarkt tritt in eine neue Phase ein. Wenn die Einspeisevergütung gekürzt oder ganz gestrichen wird und die Bundesnetzagentur die Netzentgelte reformiert hat, werden sich zunehmend die Geschäftsmodelle für Batteriespeicher ändern. Bislang werden Photovoltaik-Heimspeicher fast ausschließlich zur Optimierung des Eigenverbrauchs eingesetzt. Künftig könnten sie jedoch ähnlich wie Großspeicher aktiv am Strommarkt teilnehmen oder Netzdienstleistungen erbringen. Aktuell stehen dem noch regulatorische Hürden entgegen, wie die Vorgaben zur Trennung von Solar- und Netzstrom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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