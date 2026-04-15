Für diese Leistung dürfte es bei BlackRock einige Jahresendprämien regnen. Die ganze Börse staunt: BlackRock legt einen Jahresauftakt hin, der laut CEO Larry Fink in die Firmengeschichte eingehen wird. Mit 13,9 Billionen US$ Assets under Management bleibt der Vermögensverwalter der unangefochtene Marktführer. Trommelwirbel Am 14. April 2026 öffnete der weltweit größte US-Vermögensverwalter BlackRock seine Bücher und ließ die Kinnladen der Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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