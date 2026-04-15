Die Hermès-Aktie ist mit einem Kurseinbruch von -14% am Mittwochmorgen der große Verlierer unter den großen europäischen Werten. Der Kurs des französischen Luxuswarenkonzerns sackt damit auf ein neues 4-Jahrestief ab. Was steckt dahinter und sollten Anleger gerade jetzt zugreifen? Enttäuschende Quartalszahlen Auslöser des massiven Kurssturzes der Hermes-Aktie zur Wochenmitte waren enttäuschende Zahlen für das erste Quartal 2026. Der Umsatz ging im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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