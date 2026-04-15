FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1730 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 570 (590) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 350 (340) P - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1600 (1710) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3550 (3650) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 300 (440) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 115 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1028 (1055) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3100 (2900) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 610 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2900 (2675) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6900 (6200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNIPHAR TO 'BUY' - PRICE TARGET 5 EUR - GOLDMAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3550 (3600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 341 (302) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 4250 (2750) PENCE - ODDO BHF RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 9050 (8200) PENCE - 'OUTPERFORM' - ODDO BHF STARTS ANTOFAGASTA WITH 'NEUTRAL' - PEEL HUNT RAISES ENTAIN TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 750 (850) PENCE - RBC CUTS CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3150 PENCE
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