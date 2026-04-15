Das neue Photovoltaik-Stromspeichersystem Varta.hybrid.wall vereint Wechselrichter, Batteriespeicher und Heim-Energiemanagementsystem. Die Speicherkapazität reicht von 4,5 bis 20 kWh und ist nachträglich erweiterbar. Die Varta Storage GmbH hat ein neues Stromspeicher-System für Photovoltaik-Anlagen auf den Markt gebracht. Varta.hybrid.wall vereint Wechselrichter, Batteriespeicher und Heim-Energiemanagementsystem (HEMS). Damit können Installateur:innen flexible und erweiterbare Pakete für unterschiedliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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