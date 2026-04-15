© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoEine Klage gegen Elon Musks KI-Firma xAI sorgt für Aufsehen: Es geht um illegale Anlagen, Gesundheitsrisiken und wachsenden Widerstand gegen Datenzentren.Die Bürgerrechtsorganisation NAACP hat Klage gegen Elon Musks KI-Unternehmen xAI eingereicht. Der Vorwurf wiegt schwer, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Unternehmen soll in Southaven im US-Bundesstaat Mississippi Gasturbinen ohne Genehmigung betreiben und damit gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen. Laut Klageschrift stoßen die Anlagen Schadstoffe und gefährliche Chemikalien aus. Diese stehen im Verdacht, Asthma, Atemwegserkrankungen, Herzprobleme und bestimmte Krebsarten zu fördern. Abre' Conner, Direktorin für Umwelt- und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE