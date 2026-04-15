Die Aktie von Hypoport steht am Mittwoch im frühen Handel klar an der Spitze des SDAX. Anleger das Papier zeitweise rund zehn Prozent nach oben. Auslöser ist ein insgesamt robuster Jahresauftakt im wichtigen Immobilienfinanzierungsgeschäft - und die Hoffnung auf weiteren Rückenwind von der Zinsseite.Hypoport hat für das erste Quartal über seine Plattform Europace ein Finanzierungsvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung von 20,26 Milliarden Euro ausgewiesen. Damit lag das Volumen auf dem Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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