Das Geld sitzt nicht so locker bei den Kunden der hochpreisigen Waren und so wird HERMÈS zur Zeit richtig gebeutelt. Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um 1,4 % auf knapp 4,1 Mrd. Euro und lag damit in etwa um 2 % unter dem Konsens der Auguren. Bereinigt um die Folgen des starken Euro legte der Erlös um 5,6 % zu, verfehlte damit aber ebenfalls die Erwartungen der Experten. Der Iran-Krieg macht es nicht leichter - die Aktie notiert derzeit gut 10 % im Minus!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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